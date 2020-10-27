İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
HATAY'IN İSKENDERUN İLÇESİNDE SIKIŞTIRILAN TERÖRİSTLERDEN BİRİ KENDİNİ PATLATARAK İMHA EDERKEN KAÇAN İKİNCİ TERÖRİSTTE EMNİYET GÜÇLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLME ANI AMATÖR KAMERALARA YANSIRKEN, PATLAMA NOKTASINDAKİ TAHRİP OLAN ARAÇLARDA KALDIRILMAYA BAŞLANDI.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sıkıştırılan teröristlerden biri kendini patlatarak imha ederken kaçan ikinci teröristte emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristin etkisiz hale getirilme anı amatör kameralara yansırken, patlama noktasındaki tahrip olan araçlarda kaldırılmaya başlandı.
Olay, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın açıklamasına göre, Amanos Dağlarında kalan son 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sıkıştırıldı. 2 terörist ilk olarak Payas ilçesine kaçarak burada uygulama noktasındaki askerlerle çatışmaya girdi. Bir astsubayın yaralandığı çatışmanın ardından İskenderun ilçesine kaçan teröristler emniyet güçleri tarafından tekraar sıkıştırıldı. Burada teröristlerden biri üzerindeki canlı bombayı patlatarak kendini imha etti. Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve işyerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, işyerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.
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