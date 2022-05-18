İkinci Kadir Şeker olayında ilk duruşma

Eskişehir’de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir A.’nın bıçakla yaralandığı olayla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Kavgayı ayırmak isterken Afgan sanığı bıçakladığı öne sürülen Tolga D., “Bizim başka şekilde şahsı etkisiz hale getirme şansımız yoktu. Şahsın kaçmasını engelleyip polise teslim etmek istedik” dedi.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shahnaz N. (47) ve kızı Nasım Gol A. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A., üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga D. (19) ve arkadaşları kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Tolga D., bıçakla Abdulkadir A.’yı yaraladı. Arkadaşı Tolga D.’ye yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Ş. ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shahnaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasım Gol A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Tolga D. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanan Tolga D. cezaevine gönderildi. Tolga D. avukatının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli Abdulkadir A. ise 6 gün sonra tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afgan sanığa 22 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Abdulkadir A. ve tutuksuz yargılanan Tolga D. hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede sanık Abdulkadir A. hakkında kızı Nasım Gol A’yı ve kavga esnasında kendisini engellemeye çalışan Hüseyin Ş.’yi bıçakla kasten yaralamaktan 8 aydan 2 yıla kadar, eşi Shahnaz N’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kavgayı ayırmak isterken Abdulkadir A.’yı bıçakla yaraladığı iddia edilen Tolga D. hakkında ise ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Abdulkadir A., tutuksuz sanıklar Tolga D., Hüseyin Ş. ve Şükrü T. mahkeme salonunda hazır bulundu. Müştekiler Shahnaz N. ve Nasım Gol A. ise duruşmaya katılmadı.

“Bizim başka şekilde şahsı etkisiz hale getirme şansımız yoktu”

Mahkemedeki savunmasında arkadaşlarıyla gördüğü kavgayı farklı şekilde ayıramayacaklarını söyleyen sanık Tolga D., “Tramvayla mahalleme dönüyordum. Hüseyin, Şükrü ve Ali beni durağın orada bekliyorlardı. Buluşup birlikte yürürken arkamızdan kadın çığlık sesleri duyduk. Dönüp baktığımızda bir adam iki kadını bıçaklıyordu. Hüseyin oraya doğru koştu ve adama tekme attı. Boğuşurlarken Hüseyin şahsın elindeki bıçakla ayağından yaralandı. Ben de kavgayı ayırmaya çalıştım. Şahıs bıçağı bana savurdu ve bıçak montumu yırttı fakat yaralanmadım. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkararak bir kere savurdum. Şahsın vücuduna gelip gelmediğini görmedim. Arkadaşım Hüseyin yerdeydi. Olay başında Hüseyin tekme atmıştı. Onun dışında benden başka vuran olmadı. Bizim başka şekilde şahsı etkisiz hale getirme şansımız yoktu. Ben bıçak savurduktan sonra Abdulkadir kaçmaya başladı. Biz onu 20-30 metre takip ettik, çünkü kadınların ikisi de yaralıydı. Şahsın kaçmasını engelleyip polise teslim etmek istedik. Şahıs bir markete saklandı, elinde bıçak vardı, biz markete girmedik. Polisi ve 112’yi ben aradım. Abdulkadir’i öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu” dedi.

“Dışarıya az çıkmalarını istiyordum fakat beni dinlemiyorlardı, bana yalan söylediler”

Savunmasında olayı anlatan Abdulkadir A. ise eşini ve kızını bıçakladığını kabul ederek, “Eşim ve kızım bazı konularda bana yalan söylediler. Dışarıya az çıkmalarını istiyordum fakat beni dinlemiyorlardı. Bu sebeple tartışma yaşadık. Tartışma esnasında Shahnaz’a bir kez bıçakla vurdum. Öldürme kastım yoktu. Kızım da eşimin yanındaydı, ona da bıçakla vurmuş bulundum. Daha sonra 4 kişi gelip bana saldırdılar. Birisi beni bıçakladı. 4 kişi bir taraftan, 4 kişi diğer taraftan saldırdı. Net hatırlamıyorum. Yere düştüm, sonra olay yerinden kaçarak bir markete saklandım. Kızımı ve eşimi bıçakladığımı kabul ediyorum fakat Hüseyin’i bıçakladığımı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşma devam ediyor.