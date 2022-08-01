banner549

banner547

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

Karabük’te FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi.

Asayiş 01.08.2022, 20:47
İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

Karabük’te FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliğinde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.

Yorumlar (0)
29°
açık