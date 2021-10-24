İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Belen köyünde iki katlı bir ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi’nde Kemal Gökman isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangın nedeniyle çatı çökerken alevleri fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. İki katlı ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.