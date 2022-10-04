İki genç arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Kocaeli’de 18 yaşından küçük iki genç arasında çıkan kavgada, taraflardan biri bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 18 yaşından küçük iki şahıs arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle M.O., A.M.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. A.M.’yi kanlar içinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan M.O. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.