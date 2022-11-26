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Prof. Dr. Akşit: "Uçak motorlarının üretilmesinde yerli ve milli olma noktasında çok ciddi mesafe kat ettik"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır."
Asayiş 26.11.2022, 12:14
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır."