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Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi il
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler, göç konuları ile stratejik güvenlik v
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler, göç konuları ile stratejik güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı.
Asayiş 20.09.2021, 16:18