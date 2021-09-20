İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler, göç konuları ile stratejik güvenlik v

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili ilişkiler, göç konuları ile stratejik güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı.