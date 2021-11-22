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İçişleri Bakanı Soylu: “Geçici koruma statüsünde kabul ettiğimiz insan bugün itibariyle 3 milyon 731 bin 28”.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür."
Asayiş 22.11.2021, 11:45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür."