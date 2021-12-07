İçişleri Bakanı Soylu:"PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH’lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürl

İçişleri Bakanı Soylu:"PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH’lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin"