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Minibüsçülerden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: “CHP’liyim arabamı da yakacağım, kendimi de burada yakacağım”
İçişleri Bakanı Soylu:"PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH’lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürl
İçişleri Bakanı Soylu:"PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH’lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin"
Asayiş 07.12.2021, 08:50
İçişleri Bakanı Soylu:"PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü; İstihbarat, Havacılık ve PÖH’lerimizin uzun zaman, çok titiz çalışma sonucunda operasyon ile ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin"