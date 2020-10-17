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İçişleri Bakanı Soylu’dan "Günün hasılatı" paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını “Günün hasılatı” başlığıyla paylaştı.
Asayiş 17.10.2020, 09:27 17.10.2020, 09:28
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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarını “Günün hasılatı” başlığıyla paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği anlaşıldı.
Günün hasılatı... pic.twitter.com/AgbYbbnC4f— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) October 16, 2020
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