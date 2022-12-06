İçişleri Bakanı Soylu: "18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik ’Silindir’ kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığı’nda açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Bugün başlatılan ’Silindir’ kod adlı operasyon hakkında bilgiler veren Bakan Soylu, "Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik ’Silindir’ kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır."