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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10’u ölü, 44’ü sağ, 14’ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröris

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10’u ölü, 44’ü sağ, 14’ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56’si PKK/KCK, 11’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.“

Asayiş 03.08.2022, 11:27
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10’u ölü, 44’ü sağ, 14’ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröris

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10’u ölü, 44’ü sağ, 14’ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56’si PKK/KCK, 11’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.“

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