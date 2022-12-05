İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve bin 97 araç görevlendirilmiş olup şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzce depremi müdahale ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar toplam 6 bin 635 personel ve bin 97 araç görevlendirilmiş olup şu anda 3 bin 101 personel ve 663 araç göreve devam etmektedir. Hasar tespit çalışmaları sonucunda, 59 bin 852 bina, 156 bin 998 bağımsız bölüm incelenmiştir. Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899’dur.