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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 25’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlik

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 25’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyon yapılmıştır.”

Asayiş 03.08.2022, 11:24
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 25’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlik

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 25’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyon yapılmıştır.”

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