İçinde 350 bin liranın bulunduğu kasayı, paraları aldıktan sonra yakıp nehre atmışlar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde içinde işçilerin maaşı olan 350 bin liranın bulunduğu 300 kiloluk kasayı çalan hırsızlar, paraları aldıktan sonra kasayı yakıp nehre attı. Olayı gerçekleştiren 6 zanlıdan 3’ü yakalanırken, zanlılardan birinin daha önce olayın gerçekleştiği tekstil atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelmişti. Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 312. Sokak’ta bulunan tişört ve tulüm atölyesine cuma gecesi saat 03.00 sıralarında maskeli ve eldivenli 4 hırsız pencereden girdi. Bayan mescidinin penceresinden içeri giren hırsızlar, büroda bulunan 2 cep telefonu, 3 diz üstü bilgisayar sadaka kutusu ve içinde işçilerin maaşı olan 350 bin liranın bulunduğu 300 kiloluk kasayı alarak kayıplar karıştı. Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması amacıyla polis ekipleri harekete geçti. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince ivedilikle geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Şahısların yakalanması için 23 güvenlik kamerası incelendi

Çevrede bulunan 23 güvenlik kamerasını inceleyerek olayı 6 şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden polis ekipleri, zanlıların kimlik bilgilerini belirledi. Yapılan operasyon sonucu olayı gerçekleştiren 3 şahıstan M.S., N.A ve A.A. bulundukları adreslerde yakalandı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan M.S.’nin, bahse konu tekstil atölyesinde daha önce çalışan elemanlardan olduğu ve hırsızlık olayından bir hafta önce işten çıktığı belirlendi. Olaya karışan diğer 3 şahsın ve yanlarında götürdükleri paraların yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şahısların alınan ifadeleri doğrultusunda tekstil atölyesinden çalınan çelik kasanın Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesi civarı Dicle Nehri’ne atıldığı tespit edildi. İş makineleri yardımı ile çelik kasa nehir içerisinden çıkarılarak iş yeri sahibine teslim edildi.

Olaya karışan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.