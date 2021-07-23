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Husumetlisinin aracına tüfekle ateş açtı, yakalandı

Malatya’da husumetlisinin aracına tüfekle ateş açan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 23.07.2021, 00:43
Husumetlisinin aracına tüfekle ateş açtı, yakalandı
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Malatya’da husumetlisinin aracına tüfekle ateş açan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kişi husumetlisi tarafından aracına tüfekle ateş açıldığı ve şahsın bölgeden kaçarak uzaklaştığı iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisini olayda kullandığı suç aletiyle birlikte Hidayet Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden tanıştığı şahısla Göztepe Mahalles’inde bir araya gelen bir kişinin 5 bin TL değerindeki telefonunun gasp edilmesi olayında ise şüphelinin sosyal medyadaki fotoğrafı üzerinde yapılan çalışmalar sonucu şüpheli tespit edildikten sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayla da ilgili tahkikat başlatıldı.
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