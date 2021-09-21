banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
ABD, aşı olmayanı ülkeye almayacak
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
TEKNOFEST 2021 Heyecanı Başladı!
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu

Adana’da husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Asayiş 21.09.2021, 01:44
Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu

Adana’da husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan Kazım D. (35) ile Hüseyin C. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kazım D. ve Hüseyin C. tabanca ile birbirlerine defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Kazım D. ayağından, Hüseyin C. ise boynundan ve sırtından yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hüseyin C. arkadaşları tarafından arabayla Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. Kazım D. ise sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin C.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi

Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında 15’in üzerinde boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0