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Hurdalıkta çıkan yangında iş makinesi ve kamyonet kül oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangında içeride bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 20.06.2021, 14:10
Hurdalıkta çıkan yangında iş makinesi ve kamyonet kül oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangında içeride bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6109. Sokak üzerinde bir hurdalıkta meydana gelen olayda iş makinesinin aküsünden kaynaklı yangın çıktı. İş makinesindeki yangın kısa sürede içeride bulunan hurda yüklü kamyonete de sıçradı. Hurdalıktan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı olmadığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, hurdalıkta bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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