Hudut Kartalları’ndan uyuşturucuya geçit yok: 112 kilogram toz esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye hazırlanan 112 kilogram 678 gram toz esrar ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; hudutlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünün altı çizildi. Açıklamada, Van hudut sınırından yasa dışı yollarla geçirilmeye hazırlanan 112 kilogram 678 gram toz eroinin, Hudut Kartalları ile jandarmanın koordineli çalışmasıyla ele geçirildiği duyuruldu.