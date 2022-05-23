Hudut kartallarımız FETÖ ve DEAŞ mensubu 11 kişiyi sınırda yakaladı

MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."