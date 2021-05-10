banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi
18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 2 günlük açılma çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 2 günlük açılma çağrısı
AB: Türkiye'ye gerekli desteği konuşmaya hazırız
AB: Türkiye'ye gerekli desteği konuşmaya hazırız

Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, 4 ilde sınır kapılarında kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda 24 bin 173 paket kaçak sigara ve 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Asayiş 10.05.2021, 22:47
Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, 4 ilde sınır kapılarında kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlarda 24 bin 173 paket kaçak sigara ve 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hudut kartalları tarafından Iğdır, Van, Hatay ve Hakkari sınır kapılarında yapılan operasyonlarda 24 bin 173 paket kaçak sigara ve 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada hudut kartallarının sınır güvenliğinin sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
Yorumlar (0)
12°
açık