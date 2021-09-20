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Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis

Ruanda’da mahkeme, 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Asayiş 20.09.2021, 18:47
Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı Paul Rusesabagina’ya 25 yıl hapis

Ruanda’da mahkeme, 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ruanda’da 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hollywood yapımı Hotel Ruanda filminin ilham kaynağı olan 67 yaşındaki Paul Rusesabagina, Ruanda’da mahkeme tarafından 2018’de 9 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan bir dizi saldırıda terör örgütünü desteklemekten suçlu bulundu. Mahkeme, Rusesabagina’yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıç Beatrice Mukamurenzi yaptığı açıklamada, "Rusesabagina terör örgütüne üye olmaktan ve terör faaliyetlerine katılmaktan suçludur" ifadelerini kullanarak, "Terör eylemi ölüme yol açtı" dedi.

Ağustos 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınarak ülkesine getirilen Rusesabagina, 2005’de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından Özgürlük Madalyası’yla ödüllendirilmişti. Oscar adayı filmde Don Cheadle’ın canlandırdığı Paul Rusesabagina, Hotel Ruanda filminde soykırımdan kaçan ve kendilerine sığınak arayan binden fazla kişiyi korumayı başaran bir otel müdürü olarak gösterilmişti.

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