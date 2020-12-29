Hırvatistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Hırvatistan’da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb yakınlarında bulunan Petrinja kasabasında 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı. Derinliği 2 kilometre olarak kaydedilen depremin hasara yol açtığı bildirildi. Deprem, Hırvatistan’ın yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya’da da hissedildi.

Aynı bölge dün de 5.2 şiddetinde bir depremle sarsılmıştı.