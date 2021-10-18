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Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de yakalanan hırsızlık şüphelisi adliye girişinde kendini görüntüleyen muhabire, “Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz?” diyerek küfür etti.

Asayiş 18.10.2021, 16:31
Hırsızlık şüphelisinden gazetecilere: "Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de yakalanan hırsızlık şüphelisi adliye girişinde kendini görüntüleyen muhabire, “Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz?” diyerek küfür etti.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Kayabaşı, Ahi Evran ve Kılıç Özü sanayi sitelerinde yapımı devam eden inşaat alanları ve iş yerleri üzerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda inşaat kalıp demirleri, pleymut kalıpları, inşaatı tamamlanan dairelerden alınan musluk ve su bataryalarını aldıkları ileri sürülen ve mağdurları 100 bin lira zarara uğrattıkları tespit edilen Ş.K., E.B., C.Y. ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliye girişinde zanlılardan biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Biz teröristiz çek çek, neyi çekiyorsunuz” diye bağırarak küfür etti.

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