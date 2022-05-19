banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Benzine beklenen zam geldi! İşte güncel fiyatlar...
Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi
Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi

Hırsızlığa karşı tabanca resimli, "Biz 112’yi aramayız" önlemi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir üretici serasına ve bahçesinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önce güvenlik kameraları taktırdı o da yetmedi, tabanca resimli "Biz 112’yi aramayız" uyarılı tabela astı. sosyal medyada bir anda yayılan uyarı levhasına vatandaşlardan olumlu tepki aldığını söyleyen üretici, vatandaşları gereksiz yere 112’i yarayıp meşgul etmemeleri konusunda da uyardı.

Asayiş 19.05.2022, 11:42
Hırsızlığa karşı tabanca resimli, "Biz 112’yi aramayız" önlemi

Antalya’nın Serik ilçesinde bir üretici serasına ve bahçesinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önce güvenlik kameraları taktırdı o da yetmedi, tabanca resimli "Biz 112’yi aramayız" uyarılı tabela astı. sosyal medyada bir anda yayılan uyarı levhasına vatandaşlardan olumlu tepki aldığını söyleyen üretici, vatandaşları gereksiz yere 112’i yarayıp meşgul etmemeleri konusunda da uyardı.

Serik ilçesine bağlı Burmahancı mahallesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Büyükavcı, kendi serasında, bahçesinde ve mahallede yaşanan hırsız olaylarına karşı ilginç bir çözüm önerisi buldu. Tabanca resimli "biz 112’yi aramayız" uyarı yazısını sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. 112’yi de gereksiz yere aranmamasına dikkat çeken Büyükavcı, "Gereksiz yere arayıp da devletin kademelerini rahatsız etmeyin. Acil ihtiyacı olan bir insanında ya da sizin bir ihtiyacınıza denk gelmiş olabilir. O yüzden talebinin geç karşılanmasına neden olabilir" dedi.

"Amacım bilinçaltına yerleştirip korkutmak ama çok olumlu tepki aldım"

Amacının hırsızlığa karşı önlem almak olduğunu ve bunu insanların bilinç altına işlemek olduğunu belirten Mehmet Büyükavcı, " Birkaç kez hırsızlık olayı yaşadım. Gözümün önünde levhayı söktü gitti adam. Ben içerdeyken bağırırken, attı gitti arabanın içine. Bir kaç tane gübre çuvalım çalındı. Aşağı seramın vanaları ile sıvı gübrelerim çalındı. Bazı hurdaları götürüyorlar, bizim için gerekli olan malzemeler. Biraz koyunum var tedirgin oldum. Artık insanlara güvenilmez hale geldik. Böyle bir yöntem deneyim dedim. Başarılı olacağıma da inanıyorum. Yaptığım sosyal medyada da gündem olmuş. Bir nevi insanların çok hoşuna gitti. Olumsuz bir bakış açısı yaşamadım. Herkes olumlu bakıyor ve beğeniyor. Çok kişi telefon açtı ve tebrik etti" dedi.

"Gereksiz yere 112’yi aramayın"

11 tane gece görüşlü kamera ile seranın içini ve dışını, evin bahçesini, koyun ahırını görecek şekilde konumlandırdığını anlatan Büyükovcı, şöyle devam etti:" Aynı zamanda bir tane köpeğim var. Bu şekilde hırsızlığa karşı aldım. Yetmedi artık bir de uyarı levhası asalım dedim. Artık can burnuma geldi. Artık bu saatten sonra başa gelen çekilir dedim. Uyarı levhasında yol, bahçe, seralar 7/24 güvenlik kameraları ile kayıt altına alınmaktadır. Lütfen izinsiz girmeyin. Biz 112’yi aramayız dedim. Altına da uyarı olarak tabanca resmi koydum. Amaç burada bilinç altına işlemek. Buraya gelen hırsız herhalde aptal değildir, bunu anlayacağını düşünüyorum. Böyle bir yönteme başvurdum. Ben 112’yi kolay kolay aramam, hiç de aramadım. Lütfen vatandaşlarımız gereksiz yere aramasın. Yani bu konunun da altını çiziyorum. Yani gidin adamı dövün anlamında değil. Gereksiz yere arayıp da devletin kademelerini rahatsız etmeyin. Acil ihtiyacı olan bir insanında ya da sizin bir ihtiyacınıza denk gelmiş olabilir. O yüzden talebinin geç karşılanmasına neden olabilir" diye konuştu.

Komşusunu yaptığıyla gurur duyduğunu belirten Salih Aykut, "Gururlandım, süper. Artık bundan sonra bunu gören çekinecek. Burada hırsızlık olayı oluyor. Benim de başıma geldi. Demirimi, kömürümü çaldılar. Ben vatandaşın yaptığını olumlu karşılıyorum" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
17°
parçalı az bulutlu