Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı

Bağcılar’da işyerinden hırsızlık yapan zanlı, önce kameralara sonra da polise yakalandı.

Göztepe Mahallesi’ndeki bir işyerine dün gece gelen bir hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı. Levye ile zorlayarak kapıyı açan zanlı, 3 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet LCD televizyon, 1 adet boya ölçme cihazı, 1 adet matkap çaldı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler zanlının kimliğini tespit etti. S.Y. isimli zanlı, polis ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi’nde kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının Esenler ve Arnavutköy’de de hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.

Birçok suç kaydı olan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.