Hırdavat dükkanından çaldıkları malzemeleri el arabasıyla taşıdılar

Sultanbeyli’de hırdavat dükkanına giren maskeli ve şapkalı 3 hırsız, çaldıkları 20 bin TL değerindeki malzemeleri el arabalarıyla taşıdı. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Sultanbeyli Orhangazi mahallesi Gebze Sokak üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanından 20 bin lira değerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şapkalı ve maskeli olan 3 şüpheli şahsın dükkanın arka penceresini zorlayarak içeri girdiklerini belirledi. Polis, çalışmalar çerçevesinde 17 işyeri kamerasını inceleyerek şüphelilerin Yusuf T., Melik D., Berkan S. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Yusuf T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli sorgusunda, olayı Melik D. ve Berkan S. isimli şahıslarla gerçekleştirdiklerini, malzemeleri el arabası vasıtasıyla taşıdıklarını, el arabalarını Kayıhan sokakta boş araziye bıraktıklarını diğer malzemeleri ise çuvallara doldurup Ümraniye’de bir şahsa 5 bin TL karşılığında sattıklarını söyledi. Belirttiği adreste hurdacı dükkanını bulamayan ekipler, el arabalarını ise bırakıldıkları yerden ele geçirerek muhafaza altına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 2 firari şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin dükkana gelişi, iş yerinden malzemeleri çalmaları ve çaldıkları malzemeleri el arabalarıyla taşımaları yer alıyor.