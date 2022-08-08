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Hindistan’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 08.08.2022, 13:01 08.08.2022, 13:10
Hindistan’da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinin kuzeybatısında bulunan Chamba bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Çok sayıda yapının zarar gördüğü felakette, 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Sel nedeniyle, bölge halkı güvenli alanlara tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle yol kapandı

Himaçal Pradeş’in Kinnaur bölgesinde sağanak yağışların yol açtığı heyelan, bölge halkı tarafından kaydedildi. Heyelanın ardından kapanan yol, iş makinelerinin temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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