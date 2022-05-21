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Hindistan’da çöken tünelde can kaybı 9’a yükseldi
Hindistan’ın Keşmir bölgesinde yapım aşamasındaki çöken tünelde can kaybı sayısı 9’a yükseldi.
Asayiş 21.05.2022, 18:52
Hindistan’ın Keşmir bölgesinde yapım aşamasındaki çöken tünelde can kaybı sayısı 9’a yükseldi.
Hindistan’da Keşmir bölgesindeki Jammu-Srinagar Ulusal Otoyolu üzerinde dün yapım aşamasında olan bir tünel çökmüş ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bölgede bugün de devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 9’a yükseldi. Hindistan Afet Yönetimi yetkilisi Aamir Ali, 1 işçinin hala kayıp olduğunu söyleyerek, arama kurtarma ekiplerinin enkazı temizlemek ve mahsur kalan işçiyi bulmak için bölgede çalıştığını bildirdi.
Çökme, tünelin havalandırma bölümünde meydana gelmiş ve ana tünele inşaat ekipmanı götürüldüğü sırada gerçekleşmişti.