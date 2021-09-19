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Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Diyarbakır’ın Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarihi 7 bin yıl öncesine dayanan Hevesel Bahçeleri’nin kapladığı alan yaklaşık 700 hektar olarak biliniyor. Yangının çıktığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, dumanlar şehir merkezinden görülüyor. Yangının neden çıktığının henüz tespit edilemediği belirtildi.

Asayiş 19.09.2021, 16:21
Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Diyarbakır’ın Hevsel Bahçelerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarihi 7 bin yıl öncesine dayanan Hevesel Bahçeleri’nin kapladığı alan yaklaşık 700 hektar olarak biliniyor. Yangının çıktığı bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, dumanlar şehir merkezinden görülüyor. Yangının neden çıktığının henüz tespit edilemediği belirtildi.

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