Hemşirenin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen bir şahıs, burada hemşire olarak görev yapan Ömür E.yi silahla vurarak öldürdü. İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, hemşire kadını vurarak öldüren firari şahsın kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

Olay, Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezinde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi U., iddiaya göre burada çalışan Ömür E. isimli hemşireyi silahla başından vurdu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür E. hayatını kaybetti. Polis, olayın firari şüphelisi Rahmi U.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Rahmi U.’nun kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüpheli R.U. adlı şahsın, silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E. kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheliye ait arşiv araştırmasında “Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik” suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

Hemşire personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.