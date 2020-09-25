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HDP’nin eski Saymanı Kobani operasyonunda gözaltına alındı
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ’KOBANİ OPERASYONU’ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA HDP ESKİ GENEL SAYMANI ZEKİ ÇELİK EDREMİT İLÇESİNDE GÖZALTINA ALINDI
Asayiş 25.09.2020, 11:47
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ’Kobani operasyonu’ soruşturması kapsamında HDP Eski Genel Saymanı Zeki Çelik Balıkesir’in Edremit ilçesinde gözaltına alındı.
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP Eski Saymanı Zeki Çelik Edremit ilçesinde oğluna ait villada yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu ve 1 adet simkart ele geçirildi. Şüpheli Zeki Çelik, alınan adlî raporun ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek.
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