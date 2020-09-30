HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününde
ÇOCUKLARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARI TARAFINDAN DAĞA KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE BAŞLATILAN EVLAT NÖBETİ EYLEMİ 392’İNCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDERKEN, 2015'TE USTA BİRLİĞİNE GİDERKEN TUNCELİ PÜLÜMÜR YOLUNDA PKK'LI TERÖRİSTLERCE KAÇIRILAN OĞLU ADİL KAVAKLI'YA KAVUŞUNCAYA KADAR EYLEMİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİNİ İFADE EDEN ANNE CENNET KAVAKLI, “ARTIK YETER EVLADIMI BANA GERİ VERSİNLER” DEDİ.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 392’inci gününde de devam ederken, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kavaklı’ya kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini ifade eden anne Cennet Kavaklı, “Artık yeter evladımı bana geri versinler” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 392’inci gününe girdi. Ailelerden Cennet Kavaklı, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kavaklı’ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. 392 gündür evlat mücadelesi verdiklerini ifade eden Kavaklı, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu bıraksınlar, dayanacak gücüm kalmadı. Ne istediler benim oğlumdan? Azıcık vicdanları, merhametleri varsa bıraksınlar oğlumu. HDP ve PKK ikisi de aynıdır, bizim çocuklarımızdan, askerlerimizden, polisimizden ne istediler? Artık yeter evladımızı bıraksınlar" diye konuştu.
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