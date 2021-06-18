HDP İzmir İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı

İzmir’de dün HDP İzmir İl Başkanlığı binasına girerek Deniz Poyraz isimli parti çalışanını öldüren saldırgan Onur Gencer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırganın binaya girerken yanında taşıdığı çantasında bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi.

Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya girerek, parti çalışanı Deniz Poyraz’ı (38) öldüren silahlı saldırgan Onur Gencer (27), olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bölgede keşif yapmış

Öte yandan şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli O.G.’nin sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten O.G., “PKK’dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm” dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinde polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer’in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. İfadesinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çantada bıçak ve para varmış

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Onur Gencer’in binanın bulunduğu yere taksiyle geldiği esnada elinde taşıdığı çanta içerisinde bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer’in silahlı saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabanca ile gerçekleştirdiği, şarjör içerisinde bulunan 10 mermiyi de bina içerisinde ateşlediği tespit edildi.