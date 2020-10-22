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HDP Diyarbakır İl Başkanlığına polis baskını
HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞINA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE BASKIN DÜZENLENDİ. POLİS EKİPLERİNİN BİNADAKİ ARAMASI DEVAM EDİYOR.
Asayiş 22.10.2020, 14:31
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığına güvenlik güçlerince baskın düzenlendi. Polis ekiplerinin binadaki araması devam ediyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığında arama kararı çıkarıldı. Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığını önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapattı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alınırken polis ekiplerinin binadaki araması ise devam ediyor.
Öte yandan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler HDP aleyhine slogan atıp vekillere tepki gösterdi.
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