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Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı
HAYVANLARIN BULUNDUĞU AHIR ALEV ALEV YANDI
Asayiş 31.10.2020, 08:09
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır alevlere teslim oldu. Mahalle gençlerinin dikkati sayesinde ahırdaki 5 büyükbaştan 4’ü sağ salim kurtarıldı.
Yaylagöne Mahallesi’nde Hüseyin Erkoç’a ait büyükbaş hayvanların barındığı ahırda, süt makinesinin kablolarından yangın çıktı. Ahırın çatısı alevlere teslim oldu. Yol kenarında oturdukları sırada yangını fark eden mahalle sakini gençler, hayvan sahibi Hüseyin Erkoç’a ve ardından itfaiyeye haber verdi.
Alev alev yanan ahır, Yaylagöneli gençler ile itfaiyenin çabasıyla söndürüldü. Yangın esnasında 5 büyükbaş kurtarılırken, 1’i yanarak telef oldu. Hüseyin Erkoç, zararının 10 bin lira civarında olduğunu ifade etti.
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