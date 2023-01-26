Hayata Dönüş Operasyonuna ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Bayrampaşa Cezaevi’nde 23 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan ’Hayata Dönüş’ operasyonu davasının görülmesine devam edildi. Müşteki avukatlarından Erhan Ergun duruşmada, “Sadettin Tantan çok önemli bir tanık, 3 celsedir tanıklıktan kaçınıyor” dedi.

F tipi cezaevlerine karşı başlatılan ölüm orucu ve açlık grevlerine yönelik gerçekleştirilen, toplamda 32 kişinin öldüğü ve 600’den fazla kişinin yaralandığı ‘Hayata Dönüş’ operasyonuna ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Bayrampaşa Cezaevi’nde 23 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili davanın 48. celsesi görüldü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği’ne yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti. Yazıda, 1994 yılında 1, 1996 yılında ise 3 basın bildirisinden cezaevleri hususunda bilgi bulunduğu, söz konusu bildirilerin tam metninin ekte gönderildiği ifade edildi. Başkan, duruşmada tanık olarak dinlenmesi beklenen dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın hastaneden baş dönmesi sorunlarıyla ilgili 5 günlük istirahat raporu aldığını, bu yüzden duruşmaya katılamayacağına dair dilekçesini dosyaya gönderdiğini belirtti.

“Bu dava zaman aşımına girecekse Sadettin Tantan yüzünden girecek”

Bir kısım katılanların avukatı Erhan Ergun beyanında, “Sadettin Tantan çok önemli bir tanık, 3 celsedir tanıklıktan kaçınıyor. Davanın bir zaman aşımı süresi var. Bu dava zaman aşımına girecekse Sadettin Tantan yüzünden girecek. Tantan’ın mahkemeye zorla getirilmesini istiyoruz. SEGBİS ile bağlanmasını kabul etmiyoruz. Bu işlenen suçların ortaya çıkarılması için Tantan’ın dinlenmesi zorunludur. Operasyon sırasında çekilmiş görüntüler var. Biz bu görüntüleri Tantan ile birlikte izleyip bu duruşma salonunda kendisine sorularımızı bu şekilde iletmek istiyoruz” dedi.

“Tantan bu katliamın en önemli sanığı”

Müştekilerin avukatı Murat Çelik beyanında, “O dönem Sadettin Tantan canlı yayınlanan bir brifing verdi. Tüm operasyon kararlarını kendisinin aldığını ve kendisinin yetkili olduğunu söyledi. Raporlarda da var. Tantan bu katliamın en önemli sanığı olması gerekirken 23 yıl geçti, hâlâ tanık olarak bile beyanını alamadık. Zorla getirme kararı çıkarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Avukat Several Ballıkaya ise, “Harekat planının altındaki imza Sadettin Tantan’a ittir. Eski bakan olmasının ona sağlayacağı bir statü olmaz. Mutlaka burada dinlenmesi gerekir” dedi.

Avukat Güçlü Sevimli, “Milli Güvenlik Kurulu kararıyla ilgili cevapta ‘Hayata Dönüş operasyonunun baktık bir şey bulamadık’ diyor özetle ama Aytaç Yalman o dönem Milli Güvenlik Kurulu kararı alındığını açıkça söylüyor. Kendisi o dönemin Milli Güvenlik Kurulu üyesi” diye konuştu.

Ara karar açıklandı

Ara kararını açıklayan mahkeme, Milli Güvenlik Genel Sekreterliği’ne mahkeme tarafından tanık olarak beyanı alınan Aytaç Yalman’ın beyanlarının da eklenmek suretiyle yeniden yazı yazılmasına ve sorulan sorulara cevap verilmesine hükmetti. Mahkeme, Tanık Sadettin Tantan’ın sağlık nedeniyle bildirdiği mazeretinin kabulüne karar verdi. Mahkeme, Tantan’ın gelecek duruşma bildirilen adresi İstanbul dışında olması halinde SEGBİS vasıtasıyla beyanı alınmak üzere talimat yazılmasına, bildirilen adresin İstanbul olması durumunda mahkemede hazır edilmesinin bildirilmesine karar verdi.