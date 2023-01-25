Havadan ve karadan trafik denetimlerinde 857 sürücüye ceza yazıldı

Antalya’da havadan dron ve helikopter destekli yapılan uygulamalarda farklı ihlallerden 857 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan dron ve helikopter ile destekli 16-23 Ocak tarihleri arasında karayolları üzerinde denetim yaptı. Yapılan açıklamada trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli en üst seviyede tutulabilmesi için denetimlerin sürdüğü ifade edildi. Yapılan denetimlerde helikopter ve dron ile tespit edilen 210 sürücüye, yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 191 sürücüye, yabancıların kullanımında olan araç denetimlerinde 17 sürücüye ve radar hız denetiminde 439 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında 103 araç sürücüsü, 106 yolcu olmak üzere 209 kişiye eğitim verildiği açıklandı.