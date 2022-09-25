Hatay’dan Konya’ya geldi, bindiği taksi sürücünü bıçaklayıp aracı gasp etti

Boşanma aşamasında olduğu eşine tehdit mesajları gönderdikten sonra Hatay’dan ticari taksiyle Konya’nın Karapınar ilçesine gelen şahıs, bindiği taksinin sürücüsünü taksi ücreti meselesi yüzünden bıçaklayıp aracı gasp etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından boşanma aşamasındaki karısının evinin yakınlarında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Hatay’dan boşanmak üzere olduğu eşine tehdit mesajları gönderip ticari taksiyle Konya’nın Karapınar ilçesine gelen Sait A. (23), taksi şoförü E.Y. ile taksi ücreti nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışmada Sait A., yanında bulunan bıçakla sürücü E.Y.’yi bıçakladıktan sonra ticari taksiyi gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gasp ettiği ticari taksiyle boşanma aşamasındaki karısının evinin önünde yakalandı

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Karapınar’da yaşayan eşinden boşanmak üzere olduğunu ve eşine zarar verebileceğini değerlendirerek, şüphelinin boşanma aşamasındaki eşi F.A.’yı tedbir amaçlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde koruma altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Sait A., gasp ettiği ticari taksiyle birlikte kısa süre sonra boşanma aşamasındaki eşinin evinin yakınında yakalanarak emniyete götürüldü. Ekipler, yaptığı incelemede şüphelinin taksiciden gasp ettiği 2 adet cep telefonunu da sattığı bilgisine ulaşırken, cep telefonlarını satın alan şahsa hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı.