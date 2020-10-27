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Hatay’daki yangın etkisini artırdı
HATAY'DAKİ ÇIKAN ORMAN YANGINI RÜZGARINDA ETKİSİYLE TEKRAR ŞİDDETLENDİ. BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN DE TAKİPTE BULUNDUĞU NOKTADA YÜKSELEN ALEVLER SONRASI AZGANLIK MAHALLESİ KISMEN BOŞALTILDI.
Asayiş 27.10.2020, 21:39
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Hatay’daki çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle tekrar şiddetlendi. Bakan Pakdemirli’nin de takipte bulunduğu noktada yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı.
İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddetiyle yeniden alevlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yangını koordine ettiği alanda yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı. Alevlerin yükseldiği alanda insanlar araçlarıyla ve koşarak kaçarken, Bakan Pakdemirli de ekibiyle birlikte alandan hızlı bir şekilde ayrıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi de yangının evlere ulaşmaması için Azganlık mevkiinde söndürme çalışmaları başlattı.
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