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Hatay’da yasa dışı bahis oynatan 5 kişi tutuklandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Asayiş 04.03.2021, 02:00
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 21 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yası dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 5’i tutuklandı. 16 kişi serbest bırakıldı.