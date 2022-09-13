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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 13.09.2022, 09:34
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. A.Ö. ile C.Ö.’nün Ekinciler Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada 795 gram kubar esrar, boyları 1,5 ile 2,5 metre arasında değişen 6 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Ö. ve C.Ö. gözaltına alındı.
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