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Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 07.05.2021, 20:22
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Cesur, Öğle ve Tonaj isimli uyuşturucu madde arama köpekleri ile belirlenen 11 adreste yapılan operasyonda, 11 adet kaçak cep telefonu, 63.1 gram takoz esrar 0.17 gram eroin , 23.75 gram bonzai, 665 gram sentetik cannabinoid, 0,74 gram metamfetamin, 9 adet captagon, 61.93 gram kenevir tohumu ve 11 parça uyuşturucu kullanımı için aparat ele geçirildi.

Arama sonucu gözaltına alınan A.C, H.Y, M.Y, T.A, H.H, M.C.B, K.Ö, A.E , A.H ve L.G.T isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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