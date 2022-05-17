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Hatay’da sahte pasaport operasyonu
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi ele geçirildi.
Asayiş 17.05.2022, 12:12
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya-İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 adet sahte pasaport, 50 adet pasaport laminesi (şeffaf film/bant) ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.