Hatay’da kontrolden çıkan LPG gazı yüklü tanker devrildi

Hatay’ın Erzin ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tanker devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzin D-817 karayolunda gitmekte olan İbrahim B. (52) idaresindeki 21 BF 560 plakalı sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tanker sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Tanker içerisinde bulunan LPG gazı çağrılan başka bir tankere nakledilirken, itfaiye ekipleri, yangın ve patlama riskine karşı güvenlik önlemi alarak bekledi.

Yetkililerin kontrolünde içerisindeki gaz boşaltılan tanker vinç yardımı ile devrildiği yerden kaldırıldı.