Hatay’da 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonda 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Ocaklı Mahallesi otoban köprü altında durdurulan R.K.’nin sevk ve idaresindeki otomobilde yapılan aramada 235 kilogram, İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Akarca uygulama noktasında yapılan denetimlerde M.A.Ö.’nün sevk ve idaresindeki otomobilde ise 200 kilogram olmak üzere 435 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.