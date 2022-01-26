Hatay’da 390 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’da bir iş yerinde yapılan aramada 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkez ilçe Antakya’nın Bohşin Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada, 390 paket kaçak sigara ele geçirildi.

S.B. gözaltına alınarak, hakkında adli işlem yapıldı.