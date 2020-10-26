Hatay Valisi Doğan’dan İskenderun’daki patlamayla ilgili açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Ardından otomobilde bulunan 2 teröristle polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı.

Olayla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri, takip sonucunda İskenderun’da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı.