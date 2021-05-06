Hastaneye tedaviye giderken kaza geçirdiler

Karaman’da eşini tedavi için Konya’ya götüren sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole indi. Ağaca çarparak durabilen otomobildeki 3 kişiden birisi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karaman-Konya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta olan eşinin tedavisi için Karaman’dan Konya’ya giden Yasin Ç. yönetimindeki 42 ESV 79 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole inen otomobil ağaca çarparak dururken, araçtaki sürücünün kayınvalidesi H.G. hafif şekilde yaralandı, sürücü ve eşi kazayı yara alamadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan H.G. kontrol amaçlı olarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.