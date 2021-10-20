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Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın bıçak çekip çocuklarını rehin aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hastaneye sevki yapılacak olan yaşlı kadın, çocuklarını bıçak dayayarak rehin aldı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 20.10.2021, 11:04
Hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın bıçak çekip çocuklarını rehin aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hastaneye sevki yapılacak olan yaşlı kadın, çocuklarını bıçak dayayarak rehin aldı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1713 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan Seher T. (70) isimli psikolojik sorunları olan yaşlı kadın, kendisini hastaneye sevk etmek için gelen sağlık ekipleriyle gitmek istemedi. Bunun üzerine Seher T., bıçak dayayarak çocuklarını rehin aldı. Daha sonra bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çabaları sonrasında güçlükle sakinleştirilen yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Seher T., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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